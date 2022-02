Провалили стрельбу: улетучилась еще одна медальная надежда Украины

Украину в гонке на 20 км представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Наши медальные надежды были связаны с выступлением капитана украинских биатлонистов Дмитрием Пидручным. Первый огневой рубеж Дмитрий прошел без промахав, но на оставшихся стрельбищах допустил три ошибки и в итоге выбыл из борьбы за награды. Дмитрий показал лучший результат из украинцев и финишировал на 18-м месте.

Strong start for 2019 pursuit world champion Dmytro Pidruchnyi who is within seconds from leader Fillon Maillet #beijing2022 | #Biathlonpic.twitter.com/TNsJub4Hhf