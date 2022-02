Дружина екс-підопічного Шевченка виграла золото Олімпіади-2022

В п'ятницю, 11 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні відбулися змагання з гірських лиж. Швейцарська спортсменка Лара Гут-Бехрамі стала олімпійською чемпіонкою у супергіганті.

Срібні медалі у Міріям Пухнер із Австрії, а третє місце посіла ще одна швейцарська гірськолижниця Міхеле Гісін.

Українка Анастасія Шепіленко посіла 37 місце з 42 учасниць, які дісталися фінішу. Ще 2 спортсменки зійшли з дистанції.

Зазначимо, що для 30-річної олімпійської чемпіонки Лари Гут-Бехрамі це третя медаль на Олімпіадах. Раніше вона двічі виборювала бронзові нагороди у Сочі (швидкісний спуск) та Пекіні (гігантський слалом).

Lara Gut-Behrami wins the #Gold medal in the #AlpineSkiing womens super g for Switzerland як це dominates the race! #Beijing2022