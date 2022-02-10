Розклад медальних стартів на Олімпіаді-2022 11 лютого

Цього дня визначаться призери у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, шорт-треку та склетоні.
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Розклад медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого
Сноуборд
- 04:24 чоловіки, хаф-пайп
Гірськолижний спорт
- 05:00 жінки, супер-гігант
Лижні гонки
- 09:00 чоловіки, 15 км, класичний стиль
Ковзанярський спорт
- 10:00 чоловіки, 10000 м
Біатлон
- 11:00 жінки, 7.5 км, спринт
Шорт-трек
- 14:43 жінки, 1000 м
Скелетон
- 15:55 чоловіки, одинаки
Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
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