Расписание медальных стартов на Олимпиаде-2022 11 февраля

В этот день определятся призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.
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Расписание медальных стартов на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
Сноуборд
- 04:24 мужчины, хаф-пайп
Горнолыжный спорт
- 05:00 женщины, супер-гигант
Лыжные гонки
- 09:00 мужчины, 15 км, классический стиль
Конькобежный спорт
- 10:00 мужчины, 10000 м
Биатлон
- 11:00 женщины, 7.5 км, спринт
Шорт-трек
- 14:43 женщины, 1000 м
Скелетон
- 15:55 мужчины, одиночки
Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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