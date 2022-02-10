Расписание медальных стартов на Олимпиаде-2022 11 февраля

В пятницу, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют медали в семи видах спорта. Расписание медальных стартов восьмого дня Олимпиады-2022

Олимпиада в Пекине в самом разгаре / Фото: REUTERS

В этот день определятся призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.

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Расписание медальных стартов на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

Сноуборд

04:24 мужчины, хаф-пайп

Горнолыжный спорт

05:00 женщины, супер-гигант

Лыжные гонки

09:00 мужчины, 15 км, классический стиль

Конькобежный спорт

10:00 мужчины, 10000 м

Биатлон

11:00 женщины, 7.5 км, спринт

Шорт-трек

14:43 женщины, 1000 м

Скелетон

15:55 мужчины, одиночки

Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

К слову, Россия может лишиться наград после нового скандала с допингом. Что за допинг принимала российская фигуристка Камила Валиева.