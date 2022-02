Жена экс-подопечного Шевченко выиграла золото Олимпиады-2022

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине состоялись соревнования по горным лыжам. Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте.

Серебряные медали у Мириям Пухнер из Австрии, а третье место заняла еще одна швейцарская горнолыжница Михеле Гисин.

Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37-е место из 42 участниц, которые добрались до финиша. Еще 2 спортсменки сошли с дистанции.

Отметим, что для 30-летней олимпийской чемпионки Лары Гут-Бехрами это третья медаль на Олимпиадах. Ранее она дважды завоевывала бронзовые награды в Сочи (скоростной спуск) и Пекине (гигантский слалом).

Lara Gut-Behrami wins the #Gold medal in the #AlpineSkiing womens super g for Switzerland as she dominates the race!#Beijing2022