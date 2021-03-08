Вирубила з "вертухи" і добивала ногами: ефектна бійка дівчат на 8 березня

Цієї ночі в Аргентині відбувся турнір зі змішаних єдиноборств United Fighting Series. Жульєт Мартінес перемогла Найлу Арлу нокаутом на 20-й секунді першого раунду. На самому початку поєдинку дівчина кинулася на свою суперницю і просто знищила її потужними ударами ногами.
Мартінес встигла завдати чотири удари ногою, в тому числі ефектну "вертуху", перш ніж рефері зупинив бій. На той момент Арла вже лежала на канвасі.
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