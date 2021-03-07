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"Путін кине в яму зі зміями": вогняна реакція на удар росіянина коліном в голову

7 березня, 12:41

Олена Павлова Олена Павлова

Любителі змішаних єдиноборств згадали "Роккі" і назвали Яна ідіотом

Після цієї ночі шанувальники UFC тільки те й роблять, що обговорюють заборонений прийом росіянина Петра Яна, через який його дискваліфікували. А титул чемпіона промоушена в найлегшій вазі дістався американцеві Алджамейну Стерлінгу, який отримав коліном в голову. Соцмережі щосили обговорюють "тупість" Яна і його секундантів, які сказали бити коліном.

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Багато хто після цього бою згадав фільм "Роккі" і брутального росіянина Івана Драго у виконанні Дольфа Лундгрена, якому протистояв Сильвестр Сталлоне. "Куточок Петра Яна, коли йому кажуть вдарити Стерлінга коліном по голові":

"Ян просто ідіот – він же вигравав цей бій!" – написав користувач Twitter.

"Таке лайно трапляється, коли ти росіянин, але не з Дагестану".

"Сподіваюся, Путін кине тренера Яна в яму зі зміями".

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"Подивіться в прямому ефірі, як Альджамейн Стерлінг намагається знайти шлях до роздягальні після того, як Петро Ян вдарив коліном по куполу".

"Думаю, я ще місяць не засну після цього коліна від Яна. Одна з найбільш стрьомних речей, що я бачила".

"Що ж, тепер ми принаймні бачимо, чому Ян – Нещадний. Сумую за часами, коли можна було бити колінами в голову на землі. Сумую за тобою, Pride!"

"Яку велику хрінь зробив для Яна чоловік в його кутку".

Раніше "Левиця" Нуньєс заламала суперницю на очах немовляти. Королева змішаних єдиноборств Аманда Нуньєс просто нестримна.

Аманда Нуньєс зберегла чемпіонський титул Відео: Instagram
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