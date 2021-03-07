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Розправа в першому раунді! "Левиця" Нуньєс заламали суперницю за очах немовляти

7 березня, 08:46

Олена Павлова Олена Павлова

За Аманду в залі вболівала її кохана і піврічна донька

Королева змішаних єдиноборств Аманда Нуньєс просто нестримна. У співголовному бою турніру UFC 259 в Лас-Вегасі титулована бразилійка розправилася з іншою зіркою промоушена, австралійкою Меган Андерсон, менш, ніж за раунд! Раніше "Левиця" Нуньєс погодилася "нокаутувати зад" популярного блогера.

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Для Аманди – чемпіонки UFC у двох категоріях, це був другий захист пояса у напівлегкій вазі. І вона здобула перемогу над 31-річною суперницею вже в першому раунді. Бразилійка успішно застосувала больовий прийом – важіль ліктя. І Андерсон, яка виглядала в октагоні переляканою, програла 5-й бій з 16-ти.

32-річна бразилійка Аманда Нуньєс займає перший рядок рейтингу дівчат-бійців незалежно від вагової категорії і здобула вже 12 перемог поспіль. Бразилійка виграла 21 бій в ММА і 14 – в UFC.

У вересні "Левиця" октагону стала мамою – її кохана Ніна Ансарофф народила дочку. І після бою вийшла до Нуньєс разом з малятком.

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Раніше глава UFC погрожував своїй зірці розправою, якщо вона завершить кар'єру.

Дивіться, як нагороджували поясами Аманду Нуньєс

Аманда Нуньєс зберегла чемпіонський титул Відео: Instagram

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перемога UFC змішані єдиноборства Аманда Нуньєс больовий прийом
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