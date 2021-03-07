Закрив очі і отримав у щелепу! "Сліпий" нокаут у Лас-Вегасі

Одним з найяскравіших нокаутів вечора змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі UFC 259 стало дострокове "знищення" Тревіном Джонсом свого співвітчизника Маріо Баутісти.
Читайте також: "Путін кине в яму зі зміями": вогняна реакція на удар росіянина коліном у голову
На початку другого раунду Баутіста заплющив очі, замахнувшись на свого суперника, і цієї миті Джонс упіймав його зустрічним "сліпим" аперкотом правою в щелепу.
Після цього Джонс на прізвисько "5 Зірок" шулікою накинувся на лежачого Баутісту і декількома ударами добив його, оформивши перемогу технічним нокаутом.
Для 30-річного Джонса ця перемога стала 13-ю в UFC за 6 поразок. Своєю чергою, 27-річний Баутіста, маючи за спиною 8 вікторій, програв лише вдруге в своїй кар'єрі.
Читайте також:
- Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном
- Розправа в першому раунді! "Левиця" Нуньєс заламала суперницю на очах немовляти
- Шийці по печінці: "безголовий" нокаут від українського "Танка Т-34"
- Нокаут на очах в Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раунді
- Голова бовталася, як маятник, після забійного лівого: блискавичний нокаут від студента
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк