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Закрив очі і отримав у щелепу! "Сліпий" нокаут у Лас-Вегасі

7 березня, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

Тревіне Джонсе, так і вбити можна...

Одним з найяскравіших нокаутів вечора змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі UFC 259 стало дострокове "знищення" Тревіном Джонсом свого співвітчизника Маріо Баутісти.

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На початку другого раунду Баутіста заплющив очі, замахнувшись на свого суперника, і цієї миті Джонс упіймав його зустрічним "сліпим" аперкотом правою в щелепу.

Після цього Джонс на прізвисько "5 Зірок" шулікою накинувся на лежачого Баутісту і декількома ударами добив його, оформивши перемогу технічним нокаутом.

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Маріо Баутіста vs Тревін Джонс

Маріо Баутіста vs Тревін Джонс / Фото: REUTERS

Для 30-річного Джонса ця перемога стала 13-ю в UFC за 6 поразок. Своєю чергою, 27-річний Баутіста, маючи за спиною 8 вікторій, програв лише вдруге в своїй кар'єрі.

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нокаут MMA UFC змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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