Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном

7 березня, 09:32

Олена Павлова Олена Павлова

Петро Ян зганьбився під час свого першого захисту через підказку секундантів

Скандал на турнірі UFC 259 в Лас-Вегасі спровокував боєць Петро Ян. Поєдинок російського чемпіона найлегшої ваги з американцем Алджамейном Стерлінгом закінчився болем і дискваліфікацією. Раніше "Левиця" Нуньєс заламала суперницю на очах немовляти.

Реклама

Бій в Неваді завершився в четвертому раунді після того, як Ян завдав Стерлінгу забороненого удару коліном в голову. В результаті росіянин був дискваліфікований, а Стерлінг став новим володарем титулу, але довго не міг піднятися з підлоги.

Для Яна цей захист титулу був першим. Титул UFC росіянин завоював у липні 2020 року, перемігши бразильця Жозе Алду. Ян програв другий бій з 17-ти. Для американця Стерлінга це 20-та перемога при трьох поразках. На момент зупинки бою в записках двох суддів вів Ян – 29:28, третій арбітр віддав перевагу Стерлінгу – 29:28.

28-річний Ян вже вибачився перед суперником:

"Прошу вибачення і бажаю якнайшвидшого одужання Алджамейну. Я не хотів завдавати забороненого удару, я просто зробив велику помилку і заплатив за це"

На цьому вечорі був присутній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який асистував своєму другові Ісламу Махачеву і дивився бій Яна зі Стерлінгом, перебуваючи біля кута росіянина. Він розповів організаторам, що команда "Бий коліном!" надійшла саме від секундантів Яна, а Петро "на автоматі" виконав вказівку.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Макгрегор і Порьє готуються провести третій бій влітку: "Це буде Роккі III".

Боєць UFC Клаудія Гаделія тренується в бронежилеті Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дискваліфікація UFC змішані єдиноборства Запрещенный Петро Ян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

120-кілограмового стронгмена вирубили одним ударом в Одесі
120-кілограмового стронгмена вирубили одним ударом в ОдесіMMA
Обняв суперника, а через п'ять секунд знищив: жорстокий нокаут в MMA
Обняв суперника, а через п'ять секунд знищив: жорстокий нокаут в MMAMMA
Український боєць-сепаратист програв росіянину в UFC
Український боєць-сепаратист програв росіянину в UFCMMA
"Замісив" "Аномалію": найкращий перформанс на вечорі UFC в Лас-ВегасіMMA
Секс-символ MMA показала груди в леопардовому купальнику
Секс-символ MMA показала груди в леопардовому купальникуMMA
"Інтернет не буде колишнім": боєць UFC вражений відвертими фотоMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти