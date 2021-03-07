Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном

Петро Ян зганьбився під час свого першого захисту через підказку секундантів

Скандал на турнірі UFC 259 в Лас-Вегасі спровокував боєць Петро Ян. Поєдинок російського чемпіона найлегшої ваги з американцем Алджамейном Стерлінгом закінчився болем і дискваліфікацією. Раніше "Левиця" Нуньєс заламала суперницю на очах немовляти.

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Бій в Неваді завершився в четвертому раунді після того, як Ян завдав Стерлінгу забороненого удару коліном в голову. В результаті росіянин був дискваліфікований, а Стерлінг став новим володарем титулу, але довго не міг піднятися з підлоги.

Для Яна цей захист титулу був першим. Титул UFC росіянин завоював у липні 2020 року, перемігши бразильця Жозе Алду. Ян програв другий бій з 17-ти. Для американця Стерлінга це 20-та перемога при трьох поразках. На момент зупинки бою в записках двох суддів вів Ян – 29:28, третій арбітр віддав перевагу Стерлінгу – 29:28.

28-річний Ян вже вибачився перед суперником:

"Прошу вибачення і бажаю якнайшвидшого одужання Алджамейну. Я не хотів завдавати забороненого удару, я просто зробив велику помилку і заплатив за це"

На цьому вечорі був присутній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який асистував своєму другові Ісламу Махачеву і дивився бій Яна зі Стерлінгом, перебуваючи біля кута росіянина. Він розповів організаторам, що команда "Бий коліном!" надійшла саме від секундантів Яна, а Петро "на автоматі" виконав вказівку.

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Раніше ми повідомляли, що Макгрегор і Порьє готуються провести третій бій влітку: "Це буде Роккі III".

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