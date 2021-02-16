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Підпільні бої в тюрмі: вбивця-спортсмен розповів, як це відбувається

16 лютого, 15:31

Олег Люлька Олег Люлька

"Усі ушкодження в бійках пояснювали виробничими травмами", – каже Максим Новоселов

Російський боєць змішаних єдиноборств Максим Новоселов, який понад десять років провів у місцях позбавлення волі, розповів, як проводив підпільні поєдинки у в'язниці.

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"У нас, хто розуміє, були невеликі проміжки між промзоною і житловою зоною. У коридорах все це відбувалося, де не було відеоспостереження. Коли не було поруч співробітників. Або домовлялися зі співробітниками, щоб їх не було в той час. Відбувалися бої, билися, синці та ушкодження пояснювали виробничими травмами: послизнувся, впав. Не було важких наслідків, щоб убивали... Здебільшого, розбили ніс, око. Великих переломів навіть не було"

"Я як ніхто інший знаю, як в колонії відбуваються бої. Там, зазвичай, на кону стоїть твоя незалежність", – наводить слова 47-річного Новоселова РЕН ТВ

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У 1993 році Новоселова було засуджено за звинуваченням у вбивстві. У 2007-му він став чемпіоном Європи з самбо. 2012 року отримав ще один тюремний строк за заступництво наркобізнесу. Зараз продовжує спортивну кар'єру.

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тюрма MMA змішані єдиноборства Максим Новосьолов
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