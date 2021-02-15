Швидко всі на пляж! Там Пейдж Ванзант у відвертому купальнику

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант зализує рани після першого бою на кулаках. Дівчина приймає сонячні ванни в крихітному бікіні. Відвертими фото спортсменка поділилася в Instagram .
Нагадаємо, що Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Після цього перейшла в кулачні бої. Дебют вийшов невдалим, Пейдж поступилася Брітен Харт.
Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню – зі своїм коханим. Як результат, зараз у на неї 2,7 млн підписників.
Та й фото в бікіні у Пейдж вистачає.
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