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Швидко всі на пляж! Там Пейдж Ванзант у відвертому купальнику

15 лютого, 09:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зірка ММА відновлюється після бою на морському узбережжі

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант зализує рани після першого бою на кулаках. Дівчина приймає сонячні ванни в крихітному бікіні. Відвертими фото спортсменка поділилася в Instagram .

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Нагадаємо, що Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Після цього перейшла в кулачні бої. Дебют вийшов невдалим, Пейдж поступилася Брітен Харт.

Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню – зі своїм коханим. Як результат, зараз у на неї 2,7 млн підписників.

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Та й фото в бікіні у Пейдж вистачає.

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MMA змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
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