Быстро все на пляж! Там Пейдж Ванзант в откровенном купальнике

Звезда ММА восстанавливается после боя на морском побережье

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант зализывает раны после первого боя на кулаках. Девушка принимает солнечные ванны в крохотном бикини. Откровенными фото спортсменка поделилась в Instagram.

Реклама

Напомним, что Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. После этого перешла в кулачне бои. Дебют вышел неудачным, Пейдж уступила Бритен Харт.

Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимкам на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.

Реклама

Да и фото в бикини у Пейдж хватает.

Реклама

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама