Быстро все на пляж! Там Пейдж Ванзант в откровенном купальнике

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант зализывает раны после первого боя на кулаках. Девушка принимает солнечные ванны в крохотном бикини. Откровенными фото спортсменка поделилась в Instagram.
Напомним, что Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. После этого перешла в кулачне бои. Дебют вышел неудачным, Пейдж уступила Бритен Харт.
Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимкам на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.
Да и фото в бикини у Пейдж хватает.
Читайте также:
- Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
- Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
- "Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк