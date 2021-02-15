Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Быстро все на пляж! Там Пейдж Ванзант в откровенном купальнике

15 февраля, 09:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Звезда ММА восстанавливается после боя на морском побережье

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант зализывает раны после первого боя на кулаках. Девушка принимает солнечные ванны в крохотном бикини. Откровенными фото спортсменка поделилась в Instagram.

Реклама

Напомним, что Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. После этого перешла в кулачне бои. Дебют вышел неудачным, Пейдж уступила Бритен Харт.

Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимкам на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным. Как результат, сейчас на нее подписано 2,7 млн человек.

Реклама

Да и фото в бикини у Пейдж хватает.

Реклама

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA смешанные единоборства Пейдж Ванзант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минутуMMA
Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не видели
Локтем с разворота: такого нокаута вы еще не виделиMMA
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутом
UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутомMMA
Волков
Волков "покусал" Оверима и попал в больницу: смотрите жесткий нокаут в UFCMMA
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFC
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFCMMA
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову сопернику
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову соперникуMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять