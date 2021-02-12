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Україна проти Росії в UFC. Це буде війна

12 лютого, 09:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Микита Крилов зустрінеться з Магомедом Анкалаєвим на турнірі UFC Vegas 20

Микита Крилов, який виступає під українським прапором, і росіянин Магомед Анкалаєв проведуть бій у рамках турніру UFC Vegas 20.

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Анонсував поєдинок Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC). Бій пройде в напівважкій ваговій категорії на турнірі зі змішаних єдиноборств, який запланований на 27 лютого.

Уродженець Луганської області Микита Крилов востаннє виходив в октагон рік тому. Тоді він переміг бразильця Джонні Уолкера. Всього в активі Крилова 27 перемог при семи поразках.

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Анкалаєв за минулий рік провів два бої проти представника Молдови Іона Куцелаби. І обидва рази переміг. На його рахунку 14 перемог і одна поразка в змішаних єдиноборствах.

Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма. Після поєдинку Волков поїхав до лікарні перевірити, чи немає у нього перелому ноги.

До речі, в цьому турнірі мав брати участь українець Денис Бондар, але не отримав візу в США.

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змішані єдиноборства Микита Крилов
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