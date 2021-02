Україна проти Росії в UFC. Це буде війна

Микита Крилов, який виступає під українським прапором, і росіянин Магомед Анкалаєв проведуть бій у рамках турніру UFC Vegas 20.

Анонсував поєдинок Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC). Бій пройде в напівважкій ваговій категорії на турнірі зі змішаних єдиноборств, який запланований на 27 лютого.

Don & # 39; t sleep on this one These elite 205 finishers will put on a show! # UFCVegas20 pic.twitter.com/jGgrPcwoPa