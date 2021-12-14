Менше не буває. Секс-бомба з ММА здивувала розміром купальника

Представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з підписниками в Instagram дуже гарячим контентом.
Дівчина позує на березі океану в крихітному бікіні.
"Зима на Гаваях", – підписала знімки Остович.
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Рейчел – 30 років. З 2017 року виступала на професійному рівні в таких промоушенах як Invicta Fighting Championships та UFC, брала участь у шоу The Ultimate Fighter 26. У 2020 році, після серії з трьох поразок у UFC, призупинила свою кар'єру в MMA, де провела 10 поєдинків – чотири перемоги та шість поразок.
Зазначимо, що не так давно Остович побилася на голих кулаках з іншим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поєдинок тривав усі три раунди та завершився перемогою Рейчел одноголосним рішенням суддів.
Раніше брюнетка, що народилася на Гаваях, похвалилася сукнею з глибоким декольте, в якому можна потонути.
У соцмережах Остович багато відвертих знімків:
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