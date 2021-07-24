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Красуні Ванзант і Остович влаштували рубку на голих кулаках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 липня, 11:07
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Красуні з змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант і Рейчел Остовіч зійшлися в битві на голих кулаках. Поєдинок пройшов під егідою промоушену Bare Knuckle FC
Рейчел Остович зустрілася з Пейдж Ванзант в бою на голих кулаках
Рейчел Остович зустрілася з Пейдж Ванзант в бою на голих кулаках / Фото: Instagram

Поєдинок тривав усі три раунди і завершився перемогою Остович одноголосним рішенням суддів – 48-47, 48-47, 49-46. До речі, вже сьогодні ввечері Денис Берічнік проведе бій на голих кулаках проти Артема Лобова. На бій в Київ навіть може прилетіти Конор Макгрегор.

Це був реванш бою Остович і Ванзант на турнірі UFC Fight Night 143 в січні 2019 року, коли Ванзант здобула перемогу в першому раунді, пише mmajunkie.

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Пейдж Ванзант і Рейчел Остович проведуть бій на голих кулаках
Пейдж Ванзант і Рейчел Остович проведуть бій на голих кулаках / Фото: Instagram

Ванзант дебютувала в BKFC в лютому і програла Брітані Харт одноголосним рішенням суддів. Остович тільки підписала контракт з лігою кулачних боїв і провела перший бій з листопада минулого року, коли поступилася Джині Мазаний на UFC на ESPN 18. Після трьох поразок поспіль UFC розірвав контракт з красунею.

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