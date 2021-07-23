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Макгрегор може прилетіти до Києва заради бійки на голих кулаках

Олег Люлька Олег Люлька
23 липня, 12:10
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Найскандальнішого бійця змішаних єдиноборств запросили 24 липня до столиці нашої країни на поєдинок українця Берінчика проти росіянина Лобова
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Фото: Instagram

За словами глави промоушена "Махач" Андрія Лімонтова, Конор Макгрегор запрошений на бій Денис Беринчик – Артем Лобов 24 липня в київському Палаці спорту. Але не факт, що він приїде.

Причина – недавня поразка Макгрегора від Пор'є.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є
Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

"Насправді, це обговорювалося. Макгрегор міг приїхати глядачем, якби в своєму поєдинку здобув перемогу. Зараз є якась вірогідність, що він приїде, але впевненості немає. Тут психологічний момент. У спорті таке буває. Наприклад, людина програла і закриkfся в собі: "Нікуди не хочу, нікуди не поїду". І зникає з радарів на якийсь час", – наводить слова глави промоушена "Махач" Андрія Лімонтова Sport24

Берінчик vs Лобов
Берінчик vs Лобов

Відзначимо, що Конор Макгрегор є другом мешканця Ірландії і уродженця РФ Артема Лобова на прізвисько Російський Молот, з яким 24 липня український боксер Денис Берінчик проведе перший у своїй кар'єрі бій на голих кулаках.

Як розповідав раніше Лобов, вони не раз напивалися з Макгрегором, випускаючи пар після боїв.

Можливо, щось подібне відбудеться в цю суботу в Києві.

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