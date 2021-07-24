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Красотки Ванзант и Остович устроили рубку на голых кулаках

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июля, 11:07
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Красотки из смешанных единоборств Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович сошлись в битве на голых кулаках. Поединок прошел под эгидой промоушена Bare Knuckle FC
Рэйчел Остович встретилась с Пейдж Ванзант в бою на голых кулаках
Рэйчел Остович встретилась с Пейдж Ванзант в бою на голых кулаках / Фото: Instagram

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Остович единогласным решением судей – 48-47, 48-47, 49-46. Кстати, уже сегодня вечером Денис Беричник проведет бой на голых кулаках против Артема Лобова. На бой в Киев даже может прилететь Конор Макгрегор.

Это был реванш боя Остович и Ванзант на турнире UFC Fight Night 143 в январе 2019 года, когда Ванзант одержала победу в первом раунде, пишет mmajunkie.

В тренде

Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках
Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках / Фото: Instagram

Ванзант дебютировала в BKFC в феврале и проиграла Британи Харт единогласным решением судей. Остович только подписала контракт с лигой кулачных боев и провела первый бой с ноября прошлого года, когда уступила Джине Мазани на UFC на ESPN 18. После трех поражений подряд UFC разорвал контракт с красоткой.

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