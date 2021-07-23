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Макгрегор может прилететь в Киев ради драки на голых кулаках

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 12:10
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Самого скандального бойца смешанных единоборств пригласили 24 июля в столицу нашей страны на поединок украинца Беринчика против россиянина Лобова
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Фото: Instagram

По словам главы промоушена "Махач" Андрея Лимонтова, Конор Макгрегор приглашен на бой Денис Беринчик – Артем Лобов 24 июля в киевском Дворце спорта. Но не факт, что он приедет.

Причиной тому – недавнее поражение Макгрегора от Порье.

Конор Макгрегор и Дастин Порье
Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: Reuters

"На самом деле, это обсуждалось. Макгрегор мог приехать зрителем, если бы в своем поединке одержал победу. Сейчас есть какая-то вероятность, что он приедет, но уверенности нет. Тут психологический момент же. В спорте такое бывает. Например, человек проиграл и закрылся в себе: "Никуда не хочу, никуда не поеду". И пропадает с радаров на какое-то время", – приводит слова главы промоушена "Махач" Андрея Лимонтова Sport24

Беринчик vs Лобов
Беринчик vs Лобов

Отметим, что Конор Макгрегор является другом проживающего в Ирландии уроженца РФ Артема Лобова по прозвищу Русский Молот, с которым 24 июля украинский боксер Денис Беринчик проведет первый в своей карьере бой на голых кулаках.

Как рассказывал ранее Лобов, они не раз напивались с Макгрегором, выпуская пар после боев.

Возможно, нечто подобное состоится в эту субботу в Киеве.

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