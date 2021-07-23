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Уйдет вслед за Беринчиком: друг Макгрегора раскрыл будущее звезды UFC

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 00:16
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор после восстановления от травмы может попробовать себя в новом виде единоборств. Ирландцу приписывают интерес к боям на голых кулаках
Конор Макгрегор после проигранного боя
Конор Макгрегор после проигранного боя / Фото: Reuters

Таким инсайдом поделился будущий соперник украинского боксера Дениса Беринчика Артем Лобов. Лобов так же ранее выступал в UFC, а затем перешел в лигу кулачных боев. Кстати, Макгрегор больше не выйдет в клетку в этом году. Его отстранили от турниров.

"Конора раньше спрашивали, и он, в принципе, за эту идею. Он любит порубиться, любит настоящие бои, почему бы и нет? Сейчас это что-то новое, оно развивается, но движется в правильном направлении. Тот факт, что такие именитые бойцы, как Денис Беринчик, переходят сюда и принимают в этом участие, подтверждение тому. Думаю, в будущем увидим Конора в боях на голых кулаках", – приводит слова Лобова Sport24.

Конор Макгрегор – Дастин Порье: пока ничья
Конор Макгрегор – Дастин Порье: пока ничья / Фото: Reuters

24 июля Лобов встретится с Беринчиком в Киеве в поединке на голых кулаках. Это будет первый бой украинца вне боксерского ринга. А еще сегодня стало известно, что Беринчик отказался драться с Моргенштерном.

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