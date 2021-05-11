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Беринчик получил травму, бой против Лобова перенесли

11 мая, 17:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер Денис Беринчик травмировался во время подготовки к поединку на голых кулаках против ирландца с российскими корнями. Бой перенесли на месяц вперед

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Украинский боксер Денис Беринчик получил травму плеча во время спарринга, из-за чего его поединок против Артема Лобова на голых кулаках переносится на июль. Новая дата боя – 24 июля. Интересно, что в начале мая Беринчик остановил перестрелку и отобрал у хулигана оружие.

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"Я в боксе уже 22 год и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Ну извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", – сказал Беринчик на видео в Instagram.

Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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