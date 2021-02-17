Головну красуню вигнали з UFC. Вони що не дивилися її Instagram?

Одна з головних красунь змішаних єдиноборств Олександра Албу звільнена з UFC. Причини не повідомляються. Албу дебютувала в UFC шість років тому. За цей час провела чотири бої – 2 перемоги і 2 поразки.

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Олександра Албу народилася 14 липня 1990 року в місті Вулканешти (Молдова). У 10 років записалася на карате. Успішно брала участь в змаганнях в Молдові, потім деякий час жила і тренувалася в Україні, а потім переїхала в Москву.

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Її прізвисько – Стіч (Stich) – по імені мультиплікаційного героя.

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В житті був випадок коли бійцівські майстерність Олександрі довелося застосувати поза залою. Дівчина вийшла в магазин і по дорозі до неї чіплявся дуже настирливий чоловік, довелося постояти за себе і врізати йому. Він не очікував такого повороту подій і втік.

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