Головну красуню вигнали з UFC. Вони що не дивилися її Instagram?

Одна з головних красунь змішаних єдиноборств Олександра Албу звільнена з UFC. Причини не повідомляються. Албу дебютувала в UFC шість років тому. За цей час провела чотири бої – 2 перемоги і 2 поразки.
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Олександра Албу народилася 14 липня 1990 року в місті Вулканешти (Молдова). У 10 років записалася на карате. Успішно брала участь в змаганнях в Молдові, потім деякий час жила і тренувалася в Україні, а потім переїхала в Москву.
Її прізвисько – Стіч (Stich) – по імені мультиплікаційного героя.
В житті був випадок коли бійцівські майстерність Олександрі довелося застосувати поза залою. Дівчина вийшла в магазин і по дорозі до неї чіплявся дуже настирливий чоловік, довелося постояти за себе і врізати йому. Він не очікував такого повороту подій і втік.
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