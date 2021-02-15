"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослих

Відома голландська гімнастка, срібна призерка чемпіонату світу, Верона ван де Лер стала зіркою фільмів для дорослих. Дівчина зізналася, чому вона прийшла в цей бізнес.

"Мені це подобалося, я завжди це бачила просто роботою – це легально в Голландії, якщо тобі більше 18 років і ти платиш податки. Ніхто на мене не тиснув, було багато свободи.

Я вибрала свій шлях. Це був хороший старт для мого бізнесу, яким я в підсумку займалася вісім років. Заробляла я набагато більше, ніж отримала за всю кар'єру в гімнастиці.

Мені подобалася ця робота. Звісно, в якісь дні ти можеш відчувати себе погано чи хворіти. Але тоді я просто не працювала. Якщо не відчуваєш збудження, то немає сенсу щось знімати, тому що всі це помітять.

Правда, дещо фейків все ж було: іноді доводилося занадто голосно стогнати. Голосніше, ніж в звичайному житті", – цитує спортсменку "Медуза".

Дивіться виступ Верони на чемпіонаті світу:

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