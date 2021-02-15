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"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослих

15 лютого, 12:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Верона ван де Лер розповіла, чому змінила спорт на порноіндустрію

Відома голландська гімнастка, срібна призерка чемпіонату світу, Верона ван де Лер стала зіркою фільмів для дорослих. Дівчина зізналася, чому вона прийшла в цей бізнес.

"Мені це подобалося, я завжди це бачила просто роботою – це легально в Голландії, якщо тобі більше 18 років і ти платиш податки. Ніхто на мене не тиснув, було багато свободи.

Я вибрала свій шлях. Це був хороший старт для мого бізнесу, яким я в підсумку займалася вісім років. Заробляла я набагато більше, ніж отримала за всю кар'єру в гімнастиці.

Мені подобалася ця робота. Звісно, в якісь дні ти можеш відчувати себе погано чи хворіти. Але тоді я просто не працювала. Якщо не відчуваєш збудження, то немає сенсу щось знімати, тому що всі це помітять.

Правда, дещо фейків все ж було: іноді доводилося занадто голосно стогнати. Голосніше, ніж в звичайному житті", – цитує спортсменку "Медуза".

Дивіться виступ Верони на чемпіонаті світу:

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спортивна гімнастика гімнастка Верона ван де Лер
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