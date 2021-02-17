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Главную красавицу выгнали из UFC. Они что не смотрели ее Instagram?

17 февраля, 22:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Александра Албу жила и тренировалась в Украине

Одна из главных красавиц смешанных единоборств Александра Албу уволена из UFC. Причины не сообщаются. Албу дебютировала в UFC шесть лет назад. За это время провела четыре боя – 2 победы и 2 поражения.

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Александра Албу родилась 14 июля 1990 года в городе Вулканешты (Молдова). В 10 лет записалась на карате. Успешно участвовала в соревнованиях в Молдове, потом некоторое время жила и тренировалась в Украине, а затем переехала в Москву.

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Ее прозвище – Стич (Stich) – по имени мультипликационного героя.

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В жизни был случай когда бойцовское мастерство Александры пришлось применить вне зала. Девушка вышла в магазин и по дороге к ней приставал очень назойливый мужчина, пришлось постоять за себя и врезать ему. Он не ожидал такого поворота событий и убежал.

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