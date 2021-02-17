Главную красавицу выгнали из UFC. Они что не смотрели ее Instagram?

Одна из главных красавиц смешанных единоборств Александра Албу уволена из UFC. Причины не сообщаются. Албу дебютировала в UFC шесть лет назад. За это время провела четыре боя – 2 победы и 2 поражения.
Читайте также: "Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослых
Александра Албу родилась 14 июля 1990 года в городе Вулканешты (Молдова). В 10 лет записалась на карате. Успешно участвовала в соревнованиях в Молдове, потом некоторое время жила и тренировалась в Украине, а затем переехала в Москву.
Ее прозвище – Стич (Stich) – по имени мультипликационного героя.
В жизни был случай когда бойцовское мастерство Александры пришлось применить вне зала. Девушка вышла в магазин и по дороге к ней приставал очень назойливый мужчина, пришлось постоять за себя и врезать ему. Он не ожидал такого поворота событий и убежал.
Читайте также:
- Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
- Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
- "Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк