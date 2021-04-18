Чумовий нокаут від росіянина: вирубив суперника ударом коліном

Сергій Романов нокаутував Ванілтона Антунеша вже в першому раунді їхнього двобою на турнірі Open Fighting Championship 3. Вирішальним став удар коліном в щелепу

Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Романов здобув Чумова перемогу в першому раунді над Ванілтоном Антунешем з Бразилії на турнірі Open Fighting Championship 3 в Санкт-Петербурзі.

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Вже на початку стартового раунду Романов пішов в атаку і наніс несподіваний удар коліном прямо в голову супернику, після якого він без свідомості впав на настил рингу.

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