Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом коленом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Романов одержал чумовую победу в первом раунде над Ванилтоном Антунешем из Бразилии на турнире Open Fighting Championship 3 в Санкт-Петербурге.
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Уже в начале стартового раунда Романов пошел в атаку и нанес неожиданный удар коленом прямо в голову сопернику, после которого он без сознания рухнул на настил ринга.
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