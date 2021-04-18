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Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом коленом

18 апреля, 18:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сергей Романов нокаутировал Ванилтона Антунеша уже в первом раунде их поединка на турнире Open Fighting Championship 3. Решающим стал удар коленом в челюсть

Российский боец смешанных единоборств Сергей Романов одержал чумовую победу в первом раунде над Ванилтоном Антунешем из Бразилии на турнире Open Fighting Championship 3 в Санкт-Петербурге.

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Уже в начале стартового раунда Романов пошел в атаку и нанес неожиданный удар коленом прямо в голову сопернику, после которого он без сознания рухнул на настил ринга.

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Источник: Сегодня|Спорт

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