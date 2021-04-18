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Душил до потери сознания. Польский боец продержался в клетке UFC всего две минуты

18 апреля, 16:02

Елена Павлова Елена Павлова

На турнире UFC Vegas24 американский боец Джеральд Мершерт выиграл у Бартоша Фабинского удушающим приемом в первом раунде. Смотрите молниеносную победу GM3

В ночь на 17 апреля в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоялся бойцовский турнир UFC Vegas24. Обладателем 50 000 долларов за выступление вечера стал опытный американский боец Джеральд Мершерт. Поединок против поляка Бартоша Фабинского он завершил вскоре после его начала. Ранее блогер уничтожил звезду MMA уже в первом раунде.

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Джеральд Мершерт задушил Бартоша Фабиньского

Джеральд Мершерт задушил Бартоша Фабиньского / Фото: UFC

Польский боец сдался после удушающего приема Мершерта на исходе второй минуты поединка, не в силах выбраться из стальных тисков оппонента. А Джеральд теперь становится рекордсменом по количеству сабмишенов в среднем весе – 6.

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Отметим, что у Мершарта до этого была мини-серия из двух поражений нокаутами в 1 раундах от Яна Хейниша и Хамзата Чимаева. А Фабинский неудачно дебютировал в промоушене, проиграв сабмишеном Андре Муньесу также в 1 раунде, и пока он не может себя проявить в сильнейшем промоушене MMA.

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Отметим, что Мершарт – 33-летний американский боец по прозвищу GM3. Имеет черный пояс по кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу. В смешанных единоборствах выступает с 2007 года. В начале карьеры проводил очень много боев – особенно в лиге FCC. Позже отметился победами в KOTC, Titan FC, RFA, где выиграл пояс в среднем весе. С декабря 2016-го бьется в UFC. Сейчас на его счету 32 победы и 14 поражений в 46 поединок.

Ранее небитого нокаутера из бывшего веса Усика уложили за 7 минут.

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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