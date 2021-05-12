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УЄФА завів справу на Реал, Барселону і Ювентус за відмову вийти з Суперліги: що їм загрожує

12 травня, 16:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Три європейські гранди можуть залишитися без єврокубків на майбутні нескольео років. УЄФА відкрив справу проти Реала, Барселони і Ювентуса за откиаз покинути Супердігу

/ Фото: Reuters

УЄФА порушив дисциплінарне провадження стосовно Реала, Барселони і Ювентуса за спробу створити Європейську Суперлігу. Решта команд, які оголосили про вихід з Суперлізі, вже були оштрафовані.

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"Відповідно до статті 31 (4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, сьогодні були призначені інспектори УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА Реалом, Барселоною і Ювентусом в зв'язку з так званим проектом "Суперліга", – повідомляється на сайті УЄФА.

Цій трійці загрожує відсторонення від єврокубків на протязі двох сезонів. Втім, свої санкції на них можуть накласти і керівники національних чемпіонатів. Як ми вже писали раніше, Ювентусу загрожує відрахування із Серії А, якщо клуб не оголосить про вихід з Суперліги.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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