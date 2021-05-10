Роналду гратиме у другій лізі? Ювентус виключать Серії А, якщо клуб не вийде з Суперліги

"Ювентус" в розпачі / Фото: Reuters

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна пригрозив Ювентусу виключенням з чемпіонату Італії, якщо клуб не вийде з Суперліги до моменту реєстрації учасників наступного сезону Серії А. Нагадаємо, про вихід з Суперліги офіційно не оголосили тільки Юве, Барселона і Реал.

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"Існує дуже чітке і точне правило, яке відображено в статутах ІНОК (Італійського національного олімпійського комітету) і федерацій. Якщо Ювентус не прийме правила, вибачте, він буде виключений", – наполягає Гравина, якого цитує Marca.

Регламент, на який посилається Гравіна, затверджений нещодавно і говорить, що будь-який італійський клуб повинен прийняти чітку вимогу для реєстрації в Серії А: не брати участь в змаганнях, організованих приватними асоціаціями, які не користуються підтримкою та визнанням ФІФА, УЄФА та італійською федерацією.

Раніше ми писали, що Барселону, Реал і Юве хочуть прибрати з єврокубків на роки. Президент УЄФА словенець Александер Чеферін вважає, що клуби, які не вийшли з футбольної Суперліги, варто відсторонити від турнірів на два сезони.

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