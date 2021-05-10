Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Роналду гратиме у другій лізі? Ювентус виключать Серії А, якщо клуб не вийде з Суперліги

10 травня, 15:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Туринський клуб повинен офіційно вийти з Суперліги, інакше клуб не допустять до наступного сезону чемпіонату Італії. Такими наслідками клубу пригрозив глава італійського футболу

"Ювентус" в розпачі

"Ювентус" в розпачі / Фото: Reuters

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна пригрозив Ювентусу виключенням з чемпіонату Італії, якщо клуб не вийде з Суперліги до моменту реєстрації учасників наступного сезону Серії А. Нагадаємо, про вихід з Суперліги офіційно не оголосили тільки Юве, Барселона і Реал.

Реклама

Читайте також: УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. Решту чекають серйозні санкції

"Існує дуже чітке і точне правило, яке відображено в статутах ІНОК (Італійського національного олімпійського комітету) і федерацій. Якщо Ювентус не прийме правила, вибачте, він буде виключений", – наполягає Гравина, якого цитує Marca.

Регламент, на який посилається Гравіна, затверджений нещодавно і говорить, що будь-який італійський клуб повинен прийняти чітку вимогу для реєстрації в Серії А: не брати участь в змаганнях, організованих приватними асоціаціями, які не користуються підтримкою та визнанням ФІФА, УЄФА та італійською федерацією.

Раніше ми писали, що Барселону, Реал і Юве хочуть прибрати з єврокубків на роки. Президент УЄФА словенець Александер Чеферін вважає, що клуби, які не вийшли з футбольної Суперліги, варто відсторонити від турнірів на два сезони.

Дивіться, як Ювентус розгромно програв Мілану:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти