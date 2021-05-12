Через фейл Мессі Барселона вибула з чемпіонської гонки: огляд фатальних 3:3 з Леванте

Ведучи 2:0 і 3:2, Барселона втратила перемогу над Леванте, а з нею і реальні шанси на чемпіонство. Титул-2021 в останніх матчах розіграють Атлетіко і Реал

Месси / Фото: Reuters

Барселона зіграла на виїзді внічию з Леванте 3:3 і майже прощається з надіями на чемпіонство в Іспанії.

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Каталонці поплатилися за своє піжонство. По ходу зустрічі вони вели в рахунку – 2:0, 3:2, і щоразу вважали, що справу зроблено, за що Леванте й покарав Барселону, звівши поєдинок до результативної нічиєї.

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Мессі відкрив рахунок в цьому матчі, забивши шикарним ударом бічними ножицями. Але пізніше Ліонель перетворився на антигероя. Адже саме після помилки аргентинця, який неакуратно віддав пас у напрямку власного штрафного майданчику, Леванте зробив рахунок 2:2.

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Леванте – Барселона – 3:3

Голи: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхіо Леон, 83 – Мессі, 25, Педрі, 34, Дембеле, 64

Барселона: Тер Штеген – Араухо (Роберто, 46, Пуч, 85), Піке, Ленгле – Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педрі (Мінгеса, 74), Альба – Мессі, Грізманн (Брейтуейт, 81)

Отже, в Барселони зберігаються хіба що теоретичні шанси на чемпіонство. Їй потрібно, щоб Атлетіко в трьох матчах втратив п'ять очок. Схоже, що тепер уже боротьба за титул розгорнеться виключно між двома мадридським клубами.

"Нічия з Леванте майже ставить хрест на чемпіонстві для нас. Ми самі винні. Втрачали концентрацію і в останніх матчах згаяли багато очок, які дозволили б нам боротися за титул", – визнав півзахисник Барселони Серджіо Бускетс

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