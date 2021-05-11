Легенда Барселони не хоче очолити рідний клуб і продовжить грати майже до 40 років

Півзахисник Андрес Іньєста, який вже три роки виступає за японську команду, продовжив контракт з Віссел Кобе до 31 січня 2024 року

Андрес Іньєста/Фото twitter.com/visselkobe

Сьогодні одному з найзнаменитіших гравців в історії Барселони, Андресу Іньєсті, виповнюється 37 років. Легенда іспанського футболу в 2018 році покинув батьківщину і з тих пір виступає в Японії за команду Віссел Кобе. Нещодавно його сватали на тренерський місток каталонців разом зі знаменитим Хаві, але Іньєста здивував публіку і продовжив контракт.

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Тим часом, ветерану Барселони зламали щелепу і в крові повезли до лікарні.

Сьогодні японський клуб повідомив, що продовжив співпрацею з Андресом ще на два з половиною роки. Отже, він збирається грати до 39 років.

Нагадаємо, Іньєста – найтитулованіший гравець в історії іспанського футболу.

До переїзду в Японію він виступав тільки за Барсу. Вигравав Лігу чемпіонів, ставав чемпіоном Європи та світу. В Азії талановитий півзахисник вже виграв Кубок і Суперкубок Японії. У 77 матчах він забив 16 м'ячів і зробив 18 гольових передач. Зараз його трансферна вартість становить 2,5 мільйона євро.

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Раніше ми писали, що Іньєсті встановлять ще один пам'ятник в Іспанії.

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