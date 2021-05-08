Ображають тих, хто їх годує: Барселона образилася на рішення УЄФА по Суперлізі

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Триває розгляд у справі футбольної Суперліги. Учора УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги, а інших чекають серйозніші санкції. Нагадаємо, елітний турнір створювали 12 клубів, але після хвилі протестів там залишилися лише Реал, Барселона і Ювентус.
Вже стала відома реакція каталонського клубу на рішення функціонерів. Офіційна заява зроблять сьогодні, в суботу, а його зміст призводить іспанське видання Mundo Deportivo.
Зокрема, в ньому йдеться про те, що позиція УЄФА неприйнятна, а клуби заслуговують до себе поваги. Мовляв, УЄФА грає з вогнем, ображаючи клуби, які його годують. Більш того, Барселона стверджує, що зробила б історичну помилку, будучи одним з клубів-засновників і вийшовши з Суперліги. Оскільки вже давно назріли структурні реформи для підвищення фінансової стабільності і життєздатності світу футболу.
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Тим часом, Барса і Реал борються з Атлетіко за "золото" чемпіонату Іспанії. Поки що вони відстають від команди Дієго Сімеоне на два очки, але попереду ще чотири тури. Сьогодні каталонці приймають Атлетіко.
Дивіться, як Барселона грала внічию з ПСЖ у Лізі чемпіонів:
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