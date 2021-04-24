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Реал і Барселона повинні були заробити більше інших у Суперлізі

24 квітня, 11:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Засновники Суперліги могли б заробити в турнірі різні суми. Найбільше планували отримати Реал і Барселона, а в число невдах виходили Атлетіко, Мілан, Інтер і Боруссія Дортмунд

Реал і Барселона планували заробити на 60 мільйонів більше, ніж інші учасники Суперліги протягом перших двох сезонів. Цю суму вони повинні були отримати двома виплатами по 30 млн євро. За інформацією джерела, іспанські клуби таким чином хотіли винагородити себе за зайву роботу в управлінні телевізійними правами.

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Також Der Spiegel стверджує, що Атлетіко, Мілан, Інтер і Боруссія Дортмунд (яка фігурувала в документах) повинні були отримати найменші суми призових. Крім того, всі засновники залишили б за собою право ексклюзивно транслювати певні матчі в прямому ефірі через свої платформи.

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Раніше ми писали, що глава УЄФА дозволив чотирьом командам грати в Суперлізі. Але із застереженням. Чеферін закликав команди визначитися, до якого турніру вони відносяться. Якщо вони вважають себе представниками Суперліги, то нехай там і грають, а в Лігу чемпіонів їм дорога закрита.

Раніше ми повідомляли, що Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна. Роман Абрамович відмовився від ідеї брати участь в Суперлізі після дзвінка з Кремля. Уряд Росії не зацікавлене в падінні рейтингів Ліги чемпіонів.

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Барселона Реал Мадрид Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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