Оскорбляют тех, кто их кормит: Барселона обиделась на решение УЕФА по Суперлиге

Испанский гранд считает вердикт футбольных чиновников несправедливым и требует к себе уважения, поскольку реформы в еврокубках уже давно назрели

Гризманн и Месси, Барселона / Фото: Reuters

Продолжается разбирательство по делу футбольной Суперлиги. Вчера УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги, а остальных ждут более серьезные санкции. Напомним, элитный турнир создавали 12 клубов, но после волны протестов там остались лишь Реал, Барселона и Ювентус.

Реклама

Уже стала известна реакция каталонского клуба на решение функционеров. Официальное заявление сделают сегодня, в субботу, а его смысл приводит испанское издание Mundo Deportivo.

В частности, в нем говорится, что позиция УЕФА неприемлема, а клубы заслуживают к себе уважения. Мол, УЕФА играет с огнем, оскорбляя клубы, которые его кормят. Более того, Барселона утверждает, что сделала бы историческую ошибку, будучи одним из клубов-основателей и выйдя из Суперлиги. Поскольку уже давно назрели структурные реформы для повышения финансовой стабильности и жизнеспособности мира футбола.

Читайте также: Реал и Барселона должны были заработать больше других в Суперлиге.

Тем временем, Барса и Реал борются с Атлетико за "золото" чемпионата Испании. Пока что они отстают от команды Диего Симеоне на два очка, но впереди еще четыре тура. Сегодня каталонцы принимают Атлетико.

Реклама

Смотрите, как Барселона играла вничью с ПСЖ в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы