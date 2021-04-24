Реал и Барселона должны были заработать больше других в Суперлиге

Основатели Суперлиги могли бы заработать в турнире разные суммы. Больше всех планировали получить Реал и Барселона, а в число неудачников выходили Атлетико, Милан, Интер и Боруссия Дортмунд

Флорентино Перес

Реал и Барселона планировали заработать на 60 миллионов больше, чем другие участники Суперлиги в течение первых двух сезонов. Эту сумму они должны были получить двумя выплатами по 30 млн евро. По информации источника, испанские клубы таким образом хотели вознаградить себя за лишнюю работу в управлении телевизионными правами.

Реклама

Читайте также: Суперлига оказалась аферой: теперь ТОП-клубы на крючке у президента Реала

Также Der Spiegel утверждает, что Атлетико, Милан, Интер и Боруссия Дортмунд (которая фигурировала в документах) должны были получить наименьшие суммы призовых. Кроме того, все учредители оставили бы за собой право эксклюзивно транслировать определенные матчи в прямом эфире через свои платформы.

В тренде Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Ранее мы писали, что глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркой. Чеферин призвал команды определиться, к какому турниру они относятся. Если они считают себя представителями Суперлиги, то пусть там и играют, а в Лигу чемпионов им путь закрыт.

Ранее мы сообщали, что Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина. Роман Абрамович отказался от идеи участвовать в Суперлиге после звонка из Кремля. Правительство России не заинтересовано в падении рейтингов Лиги чемпионов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама