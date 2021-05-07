УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. Решту чекають серйозні санкції

Більшість клубів визнали помилкою створення Суперліги і покаялися перед УЄФА. Вони змушені будуть заплатити грошовий штраф і віддати частину своїх наступних доходів

/ Фото: Reuters

Дев'ять з початкових 12 клубів Європейської Суперліги подали в УЄФА "декларацію про прихильність клубу", що зобов'язує їх брати участь в існуючих міжнародних та національних клубних турнірах.

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Троє, які не вийшли з Суперліги – Реал, Барселона і Ювентус – повинні зіткнутися з "відповідними заходами" в рамках дисциплінарних заходів УЄФА.

Клуби внесуть в сукупності 15 мільйонів євро на користь дитячого та масового футболу по всій Європі. З них також буде утримуватися 5% доходів від змагань УЄФА за один сезон. Ці гроші будуть перерозподілені серед інших команд.

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У заяві УЄФА йдеться, що їм загрожує штраф у розмірі 100 мільйонів євро кожному, якщо вони спробують приєднатися до несанкціонованого змагання в майбутньому, і штраф в розмірі половини цієї суми, якщо вони порушать інші умови декларації.

"Оголошені заходи значні, але УЄФА не втримає жодного фінансового штрафу. Всі вони будуть реінвестовані в молодіжний і масовий футбол в місцевих громадах по всій Європі, включаючи Великобританію.

Ці клуби швидко усвідомили свої помилки і вжили заходів, щоб продемонструвати своє каяття і майбутню прихильність європейському футболу. Цього не можна сказати про клуби, які продовжують брати участь в так званій "Суперлізі", і УЄФА згодом матиме справу з цими клубами", – сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

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