У Роналду нова машина. Заради її покупки прогуляв тренування Ювентуса

Під час візиту на завод "Феррарі" Кріштіану пригледів собі спорткар за 1,6 мільйона євро. Втім, не виключено, що футболісту і платити за нього не довелося

Після розгромної поразки від Мілана 0:3 нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустив тренування своєї команди і вирушив на завод "Феррарі".

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Компанію Кріштіану склали президент Ювентуса Андреа Аньєллі і голова ради директорів туринського клубу Джон Елканн.

На трасі в Фьорано Роналду зустрівся з пілотами команди Формули-1 "Феррарі" Карлосом Сайнсом і Шарлем Леклером, підписавши футболки зі своїм прізвищем для обох гонщиків.

Однак, як повідомляє Calciomercato, цим візит зіркового футболіста на завод не обмежився – Роналду замовив собі новий автомобіль Ferrari моделі Monza, що розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди.

У цієї лінії спорткарів є два варіанти – виключно з водійським кріслом і ще з пасажирським сидінням. Який обрав Кріштіану, поки невідомо.

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"Монцу" представили 2018 року і за два роки обіцяли випустити 499 екземплярів. Ціна одного – від 1,6 млн євро.

Утім, те, що Роналду замовив цю машину, не означає, що він оплатив покупку зі своєї кишені. Не виключено, це – приємний бонус від Ювентуса для своєї зірки.

Реклама Кріштіану Роналду, Ювентус / Фото: Reuters

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За збігом обставин, одночасно з візитом Кріштіану на завод "Феррарі" віцепрезидент туринського клубу Павел Недвед заявив, що Роналду залишиться в Ювентусі на наступний сезон.

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