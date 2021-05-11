Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини футболу

43-річний Буффон залишає Ювентус, але не зав'язує. Шанс для Динамо?

11 травня, 16:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Легендарний італійський воротар не буде продовжувати контракт з туринським клубом, а спробує знайти продовження кар'єри в іншій команді

Джанлуїджі Буффон

Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Один із найкращих воротарів планети Джанлуїджі Буффон все ніяк не награється. Сьогодні 43-річний футболіст заявив, що в кінці сезону залишить Ювентус, з яким у нього закінчується контракт. Однак вішати бутси на цвях він не збирається. Наприкінці квітня писали, що Динамо претендує на Буффона.

Реклама

Слова Джіджі цитує журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

Популярний Instagram-паблік 433 підтвердив, що Буффон не буде продовжувати контракт з Ювентусом.

В останні два роки, після повернення з "відрядження" до ПСЖ на сезон 2018/19, Буффон виконував роль дублера поляка Войцеха Щенсного. Мабуть, це йому не сподобалося, і італійська легенда хоче завершити кар'єру яскравіше. У цьому сезоні чемпіон світу-2006 зіграв лише 7 матчів в чемпіонаті Італії, 4 – в Кубку, 1 – в Лізі чемпіонів.

Реклама

Нещодавно Буффон несподівано передав привіт українському воротарю.

Італійські ЗМІ повідомляли, що зацікавленість в послугах Джанлуїджі проявляли цілий ряд солідних клубів: Аталанта, Динамо, Спортинг, Олімпіакос, Айнтрахт і Галатасарай.

Дивіться, як Буффон грав за Юве проти Парми, за яку виступав в 1995-2001 роках:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти