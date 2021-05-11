43-річний Буффон залишає Ювентус, але не зав'язує. Шанс для Динамо?

Легендарний італійський воротар не буде продовжувати контракт з туринським клубом, а спробує знайти продовження кар'єри в іншій команді

Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Один із найкращих воротарів планети Джанлуїджі Буффон все ніяк не награється. Сьогодні 43-річний футболіст заявив, що в кінці сезону залишить Ювентус, з яким у нього закінчується контракт. Однак вішати бутси на цвях він не збирається. Наприкінці квітня писали, що Динамо претендує на Буффона.

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Слова Джіджі цитує журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

Популярний Instagram-паблік 433 підтвердив, що Буффон не буде продовжувати контракт з Ювентусом.

В останні два роки, після повернення з "відрядження" до ПСЖ на сезон 2018/19, Буффон виконував роль дублера поляка Войцеха Щенсного. Мабуть, це йому не сподобалося, і італійська легенда хоче завершити кар'єру яскравіше. У цьому сезоні чемпіон світу-2006 зіграв лише 7 матчів в чемпіонаті Італії, 4 – в Кубку, 1 – в Лізі чемпіонів.

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Нещодавно Буффон несподівано передав привіт українському воротарю.

Італійські ЗМІ повідомляли, що зацікавленість в послугах Джанлуїджі проявляли цілий ряд солідних клубів: Аталанта, Динамо, Спортинг, Олімпіакос, Айнтрахт і Галатасарай.

Дивіться, як Буффон грав за Юве проти Парми, за яку виступав в 1995-2001 роках: