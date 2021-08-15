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Шахтар з Монако розсудить "сліпий" арбітр з Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
15 серпня, 17:48
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Перший поєдинок раунду плей-оф за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів між монегасками і "гірниками" 17 серпня в УЄФА довірили судити скандальному нідерландцеві Данні Маккелі
Маккелі в образі сліпця після пенальті за пірнання Стерлінга
Маккелі в образі сліпця після пенальті за пірнання Стерлінга / Фото: Reuters

38-річний поліцейський з Нідерландів Данні Маккелі дасть стартовий свисток і буде судити поєдинок Монако – Шахтар найближчого вівторка на стадіоні Луї II.

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Арбітром VAR, який дивитиметься гру по телевізору, призначений співвітчизник Маккелі – Кевін Блом.

Відзначимо, що в такій зв'язці вони працювали і на скандальному півфіналі Євро-2020 Англія – Данія 2:1.

Нагадаємо, в додатковий час тієї гри форвард англійців Рахім Стерлінг картинно впав у штрафному майданчику данців, зачепившись за ногу їхнього захисника, проте рефері Данні Маккелі призначив і, після консультацій з відео-асистентом, залишив у силі 11-метровий.

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Добивання від Кейна після того пенальті вивело Англію до фіналу Євро-2020, але разом з тим змусило багатьох вболівати проти англійців у поєдинку з Італією. І коли італійці виграли трофей в серії пенальті, нерідкими були вигуки, що це – помста британцям за те, що їх за вуха протягли до фіналу.

Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні"
Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

/ Фото: Reuters

А це – падіння Стерлінга у фіналі Євро-2020. Пенальті не призначили
А це – падіння Стерлінга у фіналі Євро-2020. Пенальті не призначили / Фото: Reuters

Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті – Шахтар
Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті – Шахтар / Фото: Getty Images

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Читайте також: А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем

Цікаво, що в фіналі Євро з Італією англієць Стерлінг пірнув у штрафному майданчику так само, як і в півфіналі, але суддя з тих же Нідерландів, Бьорн Куйперс, ніяк не відреагував – чи не тому, що цього разу суперниками англійців були співвітчизники голови суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті італійці?

Дивіться, як Стерлінг "намалював" пенальті у півфіналі Євро

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Маріуполь
3
3:5
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Країна
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Срібло
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
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10
10
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