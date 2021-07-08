А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем

Напередодні в півфіналі Євро від артистизму форварда збірної Англії постраждала Данія, а три роки тому Стерлінг обдурив арбітра в грі Ліги чемпіонів з "гірниками"

Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті - Шахтар / Фото: Getty Images

У скандального пенальті у вчорашньому півфінальному матчі Євро-2020 Англія – Данія 2:1 була передісторія з українським слідом. Красиво падати Рахім Стерлінг, якого нині звинувачують в симуляції і пірнанні, навчився задовго до цього. Зокрема, потренувавши цей скілл на Шахтарі.

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ОСКАР У СТУДІЮ!

7 листопада 2018-го Манчестер Сіті приймав Шахтар в Лізі чемпіонів. На 24-й хвилині того матчу за рахунку 1:0 на користь МанСіті форвард господарів Стерлінг вбіг до штрафного майданчика "гірників", але замість м'яча колупнув бутсою газон і з гримасою болю впав на поле.

Яким же було загальне здивування, коли угорський арбітр Віктор Кашшаї, на Євро-2012 не зарахував півметровий гол українця Девіча англійцям, після цього падіння Стерлінга призначив у ворота Шахтаря пенальті, порахувавши, що форварда Сіті збили.

Відзначимо, що VAR тоді ще не було.

Габріел Жезус реалізував той 11-метровий, Шахтар програв 0:6, а після фінального свистка, що пенальті був несправедливий, визнали всі, включаючи самого Стерлінга. Але це вже нічого не змінювало.

"Я хотів вдарити по м'ячу, а потім не знаю, що сталося. Я спіткнувся об газон і проїхався по ньому, тож приношу свої вибачення рефері і Шахтарю. Прошу мене пробачити", – заявив тоді Стерлінг

"Пенальті смішне. Гадаю, всі бачили... Я в жодному разі не кажу, що через це ми програли. Однак, безумовно, для всіх цей пенальті був безглуздим, сміховинним", – зазначив тодішній тренер Шахтаря Паулу Фонсека

"Так, ми бачили, що це не пенальті. Так, Рахім міг би сказати арбітру, що він просто впав. Але в минулому сезоні футболіст Ліверпуля Мілнер теж міг сказати, що на 44-й хвилині ми забили легально... Ми не любимо забивати м'ячі в таких ситуаціях. У суддів має бути допомога, адже іноді вони помиляються", – казав коуч МанСіті Хосеп Гвардіола

Нині вже допомога у вигляді відеоповторів у суддів є. Але від скандалів це не рятує. Як ми писали раніше, Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро. "Пенальті на Стерлінгу точно не було", – заявив Жозе.

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Хоча сам Стерлінг заявляє, що пенальті з Данією було чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене", – каже Рахім.