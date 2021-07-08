11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 11:35
Копіювати лінк
Напередодні в півфіналі Євро від артистизму форварда збірної Англії постраждала Данія, а три роки тому Стерлінг обдурив арбітра в грі Ліги чемпіонів з "гірниками"
Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті - Шахтар
Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті - Шахтар / Фото: Getty Images

У скандального пенальті у вчорашньому півфінальному матчі Євро-2020 Англія – Данія 2:1 була передісторія з українським слідом. Красиво падати Рахім Стерлінг, якого нині звинувачують в симуляції і пірнанні, навчився задовго до цього. Зокрема, потренувавши цей скілл на Шахтарі.

Читайте також: Королева на VAR і пірнання як у Фелпса: реакція соцмереж на пенальті на користь Англії

ОСКАР У СТУДІЮ!

7 листопада 2018-го Манчестер Сіті приймав Шахтар в Лізі чемпіонів. На 24-й хвилині того матчу за рахунку 1:0 на користь МанСіті форвард господарів Стерлінг вбіг до штрафного майданчика "гірників", але замість м'яча колупнув бутсою газон і з гримасою болю впав на поле.

Яким же було загальне здивування, коли угорський арбітр Віктор Кашшаї, на Євро-2012 не зарахував півметровий гол українця Девіча англійцям, після цього падіння Стерлінга призначив у ворота Шахтаря пенальті, порахувавши, що форварда Сіті збили.

Відзначимо, що VAR тоді ще не було.

Габріел Жезус реалізував той 11-метровий, Шахтар програв 0:6, а після фінального свистка, що пенальті був несправедливий, визнали всі, включаючи самого Стерлінга. Але це вже нічого не змінювало.

"Я хотів вдарити по м'ячу, а потім не знаю, що сталося. Я спіткнувся об газон і проїхався по ньому, тож приношу свої вибачення рефері і Шахтарю. Прошу мене пробачити", – заявив тоді Стерлінг

"Пенальті смішне. Гадаю, всі бачили... Я в жодному разі не кажу, що через це ми програли. Однак, безумовно, для всіх цей пенальті був безглуздим, сміховинним", – зазначив тодішній тренер Шахтаря Паулу Фонсека

"Так, ми бачили, що це не пенальті. Так, Рахім міг би сказати арбітру, що він просто впав. Але в минулому сезоні футболіст Ліверпуля Мілнер теж міг сказати, що на 44-й хвилині ми забили легально... Ми не любимо забивати м'ячі в таких ситуаціях. У суддів має бути допомога, адже іноді вони помиляються", – казав коуч МанСіті Хосеп Гвардіола

Нині вже допомога у вигляді відеоповторів у суддів є. Але від скандалів це не рятує. Як ми писали раніше, Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро. "Пенальті на Стерлінгу точно не було", – заявив Жозе.

Читайте також: Це було пенальті! У Мережі показали момент фолу проти Стерлінга в матчі Англія – Данія

Хоча сам Стерлінг заявляє, що пенальті з Данією було чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти