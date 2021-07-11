Англієць Стерлінг у фіналі Євро пірнув, як і в півфіналі: суддя з тієї ж країни промовчав

Нападник збірної Англії знову спробував випросити пенальті, але, на відміну від Данні Маккелі, інший нідерландський рефері Бьорн Куйперс 11-метровий не призначив

Падіння Стерлінга в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

На 48-й хвилині фіналу Євро-2020 Італія – Англія, за рахунку 1:0 на користь англійців, стався момент, який змусив скипіти від люті мільйони уболівальників збірної Данії.

Нападник англійців Рахім Стерлінг знову "пірнув" у штрафному майданчику суперника, як він це зробив у овертаймі півфінального поєдинку з Данією 2:1. Але якщо тоді нідерландський арбітр Данні Маккелі оцінив артистизм Рахіма призначенням пенальті, після якого Англія забила переможний для себе м'яч, то в фіналі Євро інший рефері із усе тих же Нідерландів Бьорн Куйперс на падіння Стерлінга ніяк не відреагував.

Хоча епізоди були – як близнюки-брати. Знову можна було б сказати, що проти Стерлінга фолили, адже мав місце контакт ноги Бонуччі з підколінним сухожиллям форварда МанСіті. Однак він стався вже після того, як нападник Англії сам почав провокаційно падати на газон.

Ось як Стерлінг падав у матчі з Італією

А ось як Стерлінг падав у грі з Данією

/ Фото: Reuters