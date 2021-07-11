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Англієць Стерлінг у фіналі Євро пірнув, як і в півфіналі: суддя з тієї ж країни промовчав

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 23:30
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Нападник збірної Англії знову спробував випросити пенальті, але, на відміну від Данні Маккелі, інший нідерландський рефері Бьорн Куйперс 11-метровий не призначив
Падіння Стерлінга в фіналі Євро-2020
Падіння Стерлінга в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

На 48-й хвилині фіналу Євро-2020 Італія – Англія, за рахунку 1:0 на користь англійців, стався момент, який змусив скипіти від люті мільйони уболівальників збірної Данії.

Нападник англійців Рахім Стерлінг знову "пірнув" у штрафному майданчику суперника, як він це зробив у овертаймі півфінального поєдинку з Данією 2:1. Але якщо тоді нідерландський арбітр Данні Маккелі оцінив артистизм Рахіма призначенням пенальті, після якого Англія забила переможний для себе м'яч, то в фіналі Євро інший рефері із усе тих же Нідерландів Бьорн Куйперс на падіння Стерлінга ніяк не відреагував.

Хоча епізоди були – як близнюки-брати. Знову можна було б сказати, що проти Стерлінга фолили, адже мав місце контакт ноги Бонуччі з підколінним сухожиллям форварда МанСіті. Однак він стався вже після того, як нападник Англії сам почав провокаційно падати на газон.

Ось як Стерлінг падав у матчі з Італією

А ось як Стерлінг падав у грі з Данією

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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