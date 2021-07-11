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Англичанин Стерлинг в финале Евро нырнул, как и в полуфинале: судья из той же страны промолчал

Олег Люлька Олег Люлька
11 июля, 23:30
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Нападающий сборной Англии снова попытался выпросить пенальти, но, в отличие от Данни Маккели, другой нидерландский рефери Бьорн Куйперс 11-метровый не назначил
Падение Стерлинга в финале Евро-2020
Падение Стерлинга в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

На 48-й минуте финала Евро-2020 Италия – Англия, при счете 1:0 в пользу англичан, произошел момент, который заставил вскипеть от ярости миллионы болельщиков сборной Дании.

Нападающий англичан Рахим Стерлинг снова "нырнул" в штрафной площадке соперника, как он это сделал в овертайме полуфинального поединка с Данией 2:1. Но если тогда нидерландский арбитр Данни Маккели оценил артистизм Рахима назначением пенальти, после которого Англия забила победный для себя мяч, то в финале Евро другой рефери из все тех же Нидерландов Бьорн Куйперс на падение Стерлинга никак не отреагировал.

Хотя эпизоды были – как близнецы-братья. Снова можно было бы сказать, что против Стерлинга фолили, ведь имел место контакт ноги Бонуччи с подколенным сухожилием форварда МанСити. Однако он произошел уже после того, как нападающий Англии сам начал провокационно падать на газон.

Вот как Стерлинг падал в матче с Италией

А вот как Стерлинг падал в игре с Данией

Рахим Стерлинг, Англия – Дания
Рахим Стерлинг, Англия – Дания / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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#
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И
Г
О
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Италия
3
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9
2
Уэльс
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4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
1:1 (75’)
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