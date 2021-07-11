Італія – Англія: відео гола та огляд великого фіналу Євро-2020!

11 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за головний трофей чемпіонату борються італійці та англійці, яких жене вперед своя публіка

Італія проти Англії в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Останній бій на футбольному Євро-2020. За іронією долі фіналу на "Вемблі" дісталися найбільш видовищна збірна чемпіонату Італія і аж надто прагматична Англія. До цього поєдинку команда Манчіні підійшла з безпрограшною серією в 33 зустрічі, але швидко пропустила. Онлайн Італія – Англія іде на нашому сайті.

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Тиск на збірну Англії, яка вперше грає у фіналі Євро-2020, був просто шаленим. До спортсменів зверталися члени королівської сім'ї та селебриті. Багато фанатів "Трьох левів" почали святкувати ще до початку матчу. Тому, коли підопічні Саутгейта відкрили рахунок вже на другій хвилині, стадіон просто вибухнув – 1:0.

Люк Шоу, власне, розпочав контратаку своєї команди, а потім відправив м'яч у сітку воріт. Тріпп'є навісив на дальню штангу на Шоу, який у дотик пробив Доннарумі, що не відреагував як слід.



фото Reuters

Цікаво, що після перемоги на домашньому ЧС-1966 англійці п'ять разів поступалися в півфіналах великих міжнародних турнірів: на Євро в 1968-му і 1996-му, на ЧС у 1990-му і 2018-му, а також у Лізі націй УЄФА-2019. Але в плей-оф Євро-2020 вони по черзі здолали Німеччину, Україну і Данію і тепер за крок від трофею.

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Італія стала чемпіоном Європи в 1968 році, після чого програвала фінали ЧЄ в 2000-му і 2012-му. Правда, відтоді італійці виграли два чемпіонати світу із чотирьох.

Футболісти збірної Італії виконують гімн перед грою / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 у Лондоні.