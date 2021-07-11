11 липня 75’
Італія 1
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія – Англія: відео гола та огляд великого фіналу Євро-2020!

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 22:23
Копіювати лінк
11 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за головний трофей чемпіонату борються італійці та англійці, яких жене вперед своя публіка
Італія проти Англії в фіналі Євро-2020
Італія проти Англії в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Останній бій на футбольному Євро-2020. За іронією долі фіналу на "Вемблі" дісталися найбільш видовищна збірна чемпіонату Італія і аж надто прагматична Англія. До цього поєдинку команда Манчіні підійшла з безпрограшною серією в 33 зустрічі, але швидко пропустила. Онлайн Італія – Англія іде на нашому сайті.

Читайте також: Найбільша вечірка з кінця Другої світової війни! Легенда Англії – про перемогу на Євро

Тиск на збірну Англії, яка вперше грає у фіналі Євро-2020, був просто шаленим. До спортсменів зверталися члени королівської сім'ї та селебриті. Багато фанатів "Трьох левів" почали святкувати ще до початку матчу. Тому, коли підопічні Саутгейта відкрили рахунок вже на другій хвилині, стадіон просто вибухнув – 1:0.

Люк Шоу, власне, розпочав контратаку своєї команди, а потім відправив м'яч у сітку воріт. Тріпп'є навісив на дальню штангу на Шоу, який у дотик пробив Доннарумі, що не відреагував як слід.


фото Reuters

Цікаво, що після перемоги на домашньому ЧС-1966 англійці п'ять разів поступалися в півфіналах великих міжнародних турнірів: на Євро в 1968-му і 1996-му, на ЧС у 1990-му і 2018-му, а також у Лізі націй УЄФА-2019. Але в плей-оф Євро-2020 вони по черзі здолали Німеччину, Україну і Данію і тепер за крок від трофею.

Збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Італія стала чемпіоном Європи в 1968 році, після чого програвала фінали ЧЄ в 2000-му і 2012-му. Правда, відтоді італійці виграли два чемпіонати світу із чотирьох.

Футболісти збірної Італії виконують гімн перед грою
Футболісти збірної Італії виконують гімн перед грою / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 у Лондоні.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
1:1 (75’)
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти