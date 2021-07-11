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Італієць К'єлліні встановив рекорд у фіналі Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 23:02
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36-річний Джорджо К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фінальних матчів чемпіонатів Європи, перевершивши досягнення Джанлуїджі Буффона на ЧЄ-2012
Італійський рекордсмен Джорджо К'єлліні
Італійський рекордсмен Джорджо К'єлліні / Фото: Reuters

Захисник збірної Італії Джорджо К'єлліні, в статусі капітана вивівши Італію на фінал Євро-2020 проти Англії на стадіоні "Вемблі", увійшов до історії футболу.

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Центрбек Ювентуса К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонатів Європи. На момент матчу з англійцями йому виповнилося 36 років і 331 день.

К'єлліні перевершив рекорд свого співвітчизника Джанлуїджі Буффона (34 роки і 154 дні), який був капітаном збірної Італії у фіналі Євро-2012 проти Іспанії (0:4) в Києві.

Відзначимо, що торік тренер Італії Роберто Манчіні припустився епічного фейлу, жертвою якого став К'єлліні. Наставник "Скуадри Адзурри" помилково залишив капітана в запасі на гру проти Боснії та Герцеговини, тому що не надів окуляри, коли стверджував склад.

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
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