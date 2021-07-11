Принц Вільям з семирічним сином не стримав емоцій після голу Англії в фіналі Євро

Королівська родина відвідала стадіон "Вемблі" щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020. Гол вже на другій хвилині зустрічі змусив Герцога Кембриджського проявити емоції

Принц Вільям з сином на фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірна Англії відкрила рахунок у фінальному матчі Євро-2020 проти Італії вже на другій хвилині. Несподіваний початок матчу привів в екстаз навіть королівську сім'ю. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

Принц Вільям не зміг стримати емоцій, а разом з ним гол Люка Шоу святкував його семирічний син Джордж Кембриджський. Кадри святкування по-королівськи стали вірусними в Мережі.

Раніше ми писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020. Вболівальники без квитків так хотіли потрапити на фінал чемпіонату Європи, що порвали загородження перед стадіоном і влаштували бійку зі стюардами.

Також ми опублікували фото самого колоритного фаната Євро-2020. У фіналі Євро-2020 за збірну Англії буде вболівати фанат, у якого все тіло вкрите татуюваннями. Колоритний персонаж був помічений на вулицях Лондона задовго до старту фінального поєдинку.