Королева на VAR і пірнання як у Фелпса: реакція соцмереж на пенальті на користь Англії

Уболівальники в шоці від притягнутого за вуха 11-метрового в півфіналі Євро-2020: "Навіщо було проводити турнір? УЄФА потрібно було відразу видати указ, що Англія – чемпіон"

Пенальті на Стерлінгу. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

Збірна Англії продовжує купатися в критиці після виходу до фіналу Євро-2020 завдяки скандальному голу в півфінальному матчі з Данією 2:1.

Нагадаємо, пенальті в ворота данців, після якого Кейн забив переможний для Англії м'яч в овертаймі, було призначене після того, як Стерлінг, на думку багатьох, "намалював" фол.

Крім того, перед моментом з пенальті на полі було два м'ячі, і суддя мав дати спірний м'яч, але не зробив цього.

Уболівальники в соцмережах обурюються разом з Жозе Моурінью, який заявив, що пенальті не було.

"Навіщо було проводити турнір? УЄФА потрібно було відразу видати указ, що Англія – чемпіон"

"Фінал – на Вемблі, всім потрібна в фіналі Англія, ось і побоялися доводити до серії 11-метрових. Ганьба!"

"За вуха тягнуть англійців – це факт"

"Англія не може – VAR допоможе", – пишуть в Мережі обурені такою перемогою англійців над Данією фанати

При цьому користувачі соцмереж порівнюють Рахіма Стерлінга зі знаменитим американським плавцем Майклом Фелпсом – мовляв, обидва класно пірнають.

А арбітрів VAR, котрі переглядали момент з падінням Стерлінга і не побачили там симуляції, в Twitter порівнюють з незрячим перед екраном телевізора.

А хтось припустив, що пенальті на Стерлінгу затвердили, тому що на VAR працювала... королева Єлизавета II.

Сам Стерлінг заявляє, що пенальті чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

У фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.

Відео скандального пенальті у ворота Данії