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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Королева на VAR і пірнання як у Фелпса: реакція соцмереж на пенальті на користь Англії

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 10:32
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Уболівальники в шоці від притягнутого за вуха 11-метрового в півфіналі Євро-2020: "Навіщо було проводити турнір? УЄФА потрібно було відразу видати указ, що Англія – чемпіон"
Пенальті на Стерлінгу. Колаж - "Сьогодні"
Пенальті на Стерлінгу. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

Збірна Англії продовжує купатися в критиці після виходу до фіналу Євро-2020 завдяки скандальному голу в півфінальному матчі з Данією 2:1.

Нагадаємо, пенальті в ворота данців, після якого Кейн забив переможний для Англії м'яч в овертаймі, було призначене після того, як Стерлінг, на думку багатьох, "намалював" фол.

Крім того, перед моментом з пенальті на полі було два м'ячі, і суддя мав дати спірний м'яч, але не зробив цього.

Уболівальники в соцмережах обурюються разом з Жозе Моурінью, який заявив, що пенальті не було.

  • "Навіщо було проводити турнір? УЄФА потрібно було відразу видати указ, що Англія – чемпіон"
  • "Фінал – на Вемблі, всім потрібна в фіналі Англія, ось і побоялися доводити до серії 11-метрових. Ганьба!"
  • "За вуха тягнуть англійців – це факт"
  • "Англія не може – VAR допоможе", – пишуть в Мережі обурені такою перемогою англійців над Данією фанати

При цьому користувачі соцмереж порівнюють Рахіма Стерлінга зі знаменитим американським плавцем Майклом Фелпсом – мовляв, обидва класно пірнають.

А арбітрів VAR, котрі переглядали момент з падінням Стерлінга і не побачили там симуляції, в Twitter порівнюють з незрячим перед екраном телевізора.

А хтось припустив, що пенальті на Стерлінгу затвердили, тому що на VAR працювала... королева Єлизавета II.

Сам Стерлінг заявляє, що пенальті чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

У фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.

Відео скандального пенальті у ворота Данії

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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
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3
4:5
3
4
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3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
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4
3
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3
4:3
4
4
Шотландія
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1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
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3
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7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
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3
2:7
3
4
Польща
3
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О
1
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3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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3
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