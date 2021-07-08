Королева на VAR і пірнання як у Фелпса: реакція соцмереж на пенальті на користь Англії

Збірна Англії продовжує купатися в критиці після виходу до фіналу Євро-2020 завдяки скандальному голу в півфінальному матчі з Данією 2:1.
Нагадаємо, пенальті в ворота данців, після якого Кейн забив переможний для Англії м'яч в овертаймі, було призначене після того, як Стерлінг, на думку багатьох, "намалював" фол.
Крім того, перед моментом з пенальті на полі було два м'ячі, і суддя мав дати спірний м'яч, але не зробив цього.
Уболівальники в соцмережах обурюються разом з Жозе Моурінью, який заявив, що пенальті не було.
- "Навіщо було проводити турнір? УЄФА потрібно було відразу видати указ, що Англія – чемпіон"
- "Фінал – на Вемблі, всім потрібна в фіналі Англія, ось і побоялися доводити до серії 11-метрових. Ганьба!"
- "За вуха тягнуть англійців – це факт"
- "Англія не може – VAR допоможе", – пишуть в Мережі обурені такою перемогою англійців над Данією фанати
При цьому користувачі соцмереж порівнюють Рахіма Стерлінга зі знаменитим американським плавцем Майклом Фелпсом – мовляв, обидва класно пірнають.
А арбітрів VAR, котрі переглядали момент з падінням Стерлінга і не побачили там симуляції, в Twitter порівнюють з незрячим перед екраном телевізора.
А хтось припустив, що пенальті на Стерлінгу затвердили, тому що на VAR працювала... королева Єлизавета II.
Сам Стерлінг заявляє, що пенальті чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене", – каже Рахім.
У фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.
Відео скандального пенальті у ворота Данії