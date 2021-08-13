Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

У п'ятницю, 13 серпня, стартує четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Він розтягнеться аж на шість днів, оскільки гра Динамо проти Інгульця винесена на наступну середу.
Це буде поєдинок першої та останньої команд на цей момент, тому інтриги в матчі очікується мінімум. У свою чергу тур подарує чимало цікавих сутичок:
- Шахтар прийме непоступливий Металіст-1925 напередодні першого поєдинку проти Монако в Лізі чемпіонів. Донеччани несподівано поступилися в минулому турі Олександрії, тоді як харків'яни здолали Чорноморець і зрівнялися в таблиці з Шахтарем.
- Десна битиметься з Дніпром-1 і ця гра обіцяє стати центральною в турі. Обидві команди круто стартували, втративши лише два бали на двох в перших турах. По грі відразу непросто виділити фаворита матчу.
- Зоря зазнала двох поразок на старті і тепер має намір відігратися на Минаї. Закарпатці ж почали чемпіонат з сенсаційного тріумфу над Олександрією, проте посеред тижня поступилися Динамо. Тепер же на команду Кобіна чекає черговий непростий суперник.
- Чорноморець відправиться на виїзд до Маріуполя в надії набрати свої перші бали в УПЛ. Самі ж приазовці також невдало розпочали сезон, здобувши лише одне очко в першому турі. Невдаха дуелі може надовго затриматися в зоні вильоту.
До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 4-го туру УПЛ:
П'ятниця, 13 серпня
19:30 ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925
Букмекери: 1.17 – 7.40 – 16.50
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV
Субота, 14 серпня
17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА
Букмекери: 3.95 – 3.70 – 1.88
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV
19:30 ДЕСНА – ДНІПРО-1
Букмекери: 2.76 – 3.40 – 2.53
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV
19:30 ЗОРЯ – МИНАЙ
Букмекери: 1.39 – 4.70 – 8.30
Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV
Неділя, 15 серпня
17:00 КОЛОС – РУХ
Букмекери: 2.02 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV
19:30 ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ
Букмекери: 3.35 – 3.45 – 2.14
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV
Понеділок, 16 серпня
19:00 МАРІУПОЛЬ – ЧОРНОМОРЕЦЬ
Букмекери: 2.03 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV
Середа, 18 серпня
19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО
Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.13
Де дивитись: OLL.TV
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