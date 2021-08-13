13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

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Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 серпня, 09:30
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Динамо зіграє проти аутсайдера, Шахтар прийме гостей з Харкова, а в Маріуполі відбудеться "південне дербі"
Четвертий тур УПЛ обіцяє стати гарячим
Четвертий тур УПЛ обіцяє стати гарячим / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

У п'ятницю, 13 серпня, стартує четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Він розтягнеться аж на шість днів, оскільки гра Динамо проти Інгульця винесена на наступну середу.

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Це буде поєдинок першої та останньої команд на цей момент, тому інтриги в матчі очікується мінімум. У свою чергу тур подарує чимало цікавих сутичок:

  1. Шахтар прийме непоступливий Металіст-1925 напередодні першого поєдинку проти Монако в Лізі чемпіонів. Донеччани несподівано поступилися в минулому турі Олександрії, тоді як харків'яни здолали Чорноморець і зрівнялися в таблиці з Шахтарем.
  2. Десна битиметься з Дніпром-1 і ця гра обіцяє стати центральною в турі. Обидві команди круто стартували, втративши лише два бали на двох в перших турах. По грі відразу непросто виділити фаворита матчу.
  3. Зоря зазнала двох поразок на старті і тепер має намір відігратися на Минаї. Закарпатці ж почали чемпіонат з сенсаційного тріумфу над Олександрією, проте посеред тижня поступилися Динамо. Тепер же на команду Кобіна чекає черговий непростий суперник.
  4. Чорноморець відправиться на виїзд до Маріуполя в надії набрати свої перші бали в УПЛ. Самі ж приазовці також невдало розпочали сезон, здобувши лише одне очко в першому турі. Невдаха дуелі може надовго затриматися в зоні вильоту.

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 4-го туру УПЛ:

П'ятниця, 13 серпня

19:30 ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925
Букмекери: 1.17 – 7.40 – 16.50
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

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Субота, 14 серпня

17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА
Букмекери: 3.95 – 3.70 – 1.88
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ДНІПРО-1
Букмекери: 2.76 – 3.40 – 2.53
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – МИНАЙ
Букмекери: 1.39 – 4.70 – 8.30
Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Неділя, 15 серпня

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17:00 КОЛОС – РУХ
Букмекери: 2.02 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ
Букмекери: 3.35 – 3.45 – 2.14
Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Понеділок, 16 серпня

19:00 МАРІУПОЛЬ – ЧОРНОМОРЕЦЬ
Букмекери: 2.03 – 3.50 – 3.65
Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

Середа, 18 серпня

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19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО
Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.13
Де дивитись: OLL.TV

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті 8
Пропущені 1
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Десна Десна Дес
3
3
0
0
7
1
6
9
Забиті 7
Пропущені 1
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
3
2
1
0
8
3
5
7
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В Н
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н
5
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
6
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
8
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
9
Зоря Зоря Зор
3
1
0
2
6
4
2
3
Забиті 6
Пропущені 4
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В П
10
Минай Минай Мин
2
1
0
1
1
2
-1
3
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
13
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
14
Львів Львів Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П
16
Інгулець Інгулець Інг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Пʼятниця, 13 серпня
19:30
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Субота, 14 серпня
17:00
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19:30
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19:30
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Неділя, 15 серпня
17:00
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19:30
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Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
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Бразилія Бразилія
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Франція Франція
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