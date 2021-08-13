Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Динамо зіграє проти аутсайдера, Шахтар прийме гостей з Харкова, а в Маріуполі відбудеться "південне дербі"

Четвертий тур УПЛ обіцяє стати гарячим / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

У п'ятницю, 13 серпня, стартує четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. Він розтягнеться аж на шість днів, оскільки гра Динамо проти Інгульця винесена на наступну середу.

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Це буде поєдинок першої та останньої команд на цей момент, тому інтриги в матчі очікується мінімум. У свою чергу тур подарує чимало цікавих сутичок:

Шахтар прийме непоступливий Металіст-1925 напередодні першого поєдинку проти Монако в Лізі чемпіонів. Донеччани несподівано поступилися в минулому турі Олександрії, тоді як харків'яни здолали Чорноморець і зрівнялися в таблиці з Шахтарем. Десна битиметься з Дніпром-1 і ця гра обіцяє стати центральною в турі. Обидві команди круто стартували, втративши лише два бали на двох в перших турах. По грі відразу непросто виділити фаворита матчу. Зоря зазнала двох поразок на старті і тепер має намір відігратися на Минаї. Закарпатці ж почали чемпіонат з сенсаційного тріумфу над Олександрією, проте посеред тижня поступилися Динамо. Тепер же на команду Кобіна чекає черговий непростий суперник. Чорноморець відправиться на виїзд до Маріуполя в надії набрати свої перші бали в УПЛ. Самі ж приазовці також невдало розпочали сезон, здобувши лише одне очко в першому турі. Невдаха дуелі може надовго затриматися в зоні вильоту.

До вашої уваги – розклад, котирування букмекерів і трансляції поєдинків 4-го туру УПЛ:

П'ятниця, 13 серпня

19:30 ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925

Букмекери: 1.17 – 7.40 – 16.50

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

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Субота, 14 серпня

17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА

Букмекери: 3.95 – 3.70 – 1.88

Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ДНІПРО-1

Букмекери: 2.76 – 3.40 – 2.53

Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

19:30 ЗОРЯ – МИНАЙ

Букмекери: 1.39 – 4.70 – 8.30

Де дивитись: канал УНІАН та OLL.TV

Неділя, 15 серпня

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17:00 КОЛОС – РУХ

Букмекери: 2.02 – 3.50 – 3.65

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

19:30 ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Букмекери: 3.35 – 3.45 – 2.14

Де дивитись: канал Футбол 1 та OLL.TV

Понеділок, 16 серпня

19:00 МАРІУПОЛЬ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Букмекери: 2.03 – 3.50 – 3.65

Де дивитись: канал Футбол 2 та OLL.TV

Середа, 18 серпня

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19:30 ІНГУЛЕЦЬ – ДИНАМО

Букмекери: 21.00 – 8.40 – 1.13

Де дивитись: OLL.TV

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