Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо сыграет против аутсайдера, Шахтер примет гостей из Харькова, а в Мариуполе состоится "южное дерби"

Четвертый тур УПЛ обещает стать жарким / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт СК "Днепр-1"

В пятницу, 13 августа, стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. Он растянется аж на шесть дней, поскольку игра Динамо против Ингульца вынесена на следующую среду.

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Это будет поединок первой и последней команд на данный момент, поэтому интриги в матче ожидается минимум. В свою очередь тур подарит немало интересных схваток:

Шахтер примет неуступчивый Металлист-1925 накануне первого поединка против Монако в Лиге чемпионов. Дончане неожиданно уступили в прошлом туре Александрии, тогда как харьковчане одолели Черноморец и сравнялись в таблице с Шахтером. Десна сразится с Днепром-1 и эта игра обещает стать центральной в туре. Обе команды круто стартовали, потеряв лишь два балла на двоих в первых турах. По игре сразу непросто выделить фаворита матча. Заря потерпела два поражения на старте и теперь намерена отыграться на Минае. Закарпатцы же начали чемпионат с сенсационного триумфа над Александрией, однако посреди недели уступили Динамо. Теперь же команду Кобина ждет очередной непростой соперник. Черноморец отправится на выезд к Мариуполю в надежде набрать свои первые баллы в УПЛ. Сами же приазовцы также неудачно начали сезон, добыв лишь одно очко в первом туре. Неудачник дуэли может надолго задержаться в зоне вылета.

Вашему вниманию – расписание, котировки букмекеров и трансляции поединков 4-го тура УПЛ:

Пятница, 13 августа

19:30 ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925

Букмекеры: 1.17 – 7.40 – 16.50

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

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Суббота, 14 августа

17:00 ВЕРЕС – ВОРСКЛА

Букмекеры: 3.95 – 3.70 – 1.88

Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ДНЕПР-1

Букмекеры: 2.76 – 3.40 – 2.53

Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ЗАРЯ – МИНАЙ

Букмекеры: 1.39 – 4.70 – 8.30

Где смотреть: канал УНИАН и OLL.TV

Воскресенье, 15 августа

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17:00 КОЛОС – РУХ

Букмекеры: 2.02 – 3.50 – 3.65

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ЛЬВОВ – АЛЕКСАНДРИЯ

Букмекеры: 3.35 – 3.45 – 2.14

Где смотреть: канал Футбол 1 и OLL.TV

Понедельник, 16 августа

19:00 МАРИУПОЛЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ

Букмекеры: 2.03 – 3.50 – 3.65

Где смотреть: канал Футбол 2 и OLL.TV

Среда, 18 августа

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19:30 ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО

Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.13

Где смотреть: OLL.TV

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