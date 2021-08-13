Шахтар – Металіст-1925: відео голів та огляд матчу УПЛ

Донецька команда впевнено виграла у новачка чемпіонату України і тепер готується до зустрічі з Монако в Лізі чемпіонів
Шахтар без проблем виграв у Металіста-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні стартував 4 тур чемпіонату України з футболу. У першому поєдинку Шахтар здолав Металіст-1925 на київському НСК Олімпійський.
Перший тайм пройшов без серйозних моментів, а після перерви підопічні Де Дзербі взялися за справу. На початку другого тайму Степаненко зумів відзначитися після непоганого розіграшу кутового.
У Шахтаря було ще кілька моментів, але відзначитися вийшло лише раз. Вийшовши на заміну, Марлос віддав в карний майданчик на Матвієнка, той скинув на неприкритого Траоре і Лассіна реалізував свій момент.
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У Металіста був супермомент в компенсований час після помилки Трубіна на виході. Однак Ткачук відправив м'яч вище воріт з трьох метрів. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу на НСК Олімпійський:
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
49 хвилина. Гол Тараса Степаненка.
81 хвилина. Гол Лассіни Траоре.
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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5
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5
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6
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П
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1
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0
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4
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
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9
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1
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2
6
4
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6
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1
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1
1
2
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1
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-1
Результати останніх матчів:
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0
2
3
5
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3
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5
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Результати останніх матчів:
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1
2
3
5
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3
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5
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Результати останніх матчів:
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П
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1
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1
6
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1
Забиті
1
Пропущені
6
Різниця
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Результати останніх матчів:
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П
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1
2
2
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Забиті
2
Пропущені
8
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
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П
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15
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3
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2
Пропущені
9
Різниця
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Результати останніх матчів:
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3
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Забиті
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9
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Результати останніх матчів:
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