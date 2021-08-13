Гарний настрій на Монако. Шахтар перемагає в УПЛ напередодні матчу Ліги чемпіонів (відео)

Голи Тараса Степаненка та Лассіни Траоре дозволили команді Роберто Де Дзербі обіграти Металіст-1925

Шахтар здолав Металіст-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Стартував четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/2022. У першому поєдинку вікенду донецький Шахтар зустрічався з Металістом-1925 з Харкова.

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Команда Де Дзербі готувалася до лігочемпіонівської битві проти Монако, однак поразка в минулому турі від Олександрії не дозволяла донеччанам розслабитися в цьому матчі. Зі старту з'явилися практично всі основні гравці Шахтаря, хіба що за винятком Матвієнка.

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Перший тайм пройшов майже без моментів. Металіст не вибирають до воріт Трубіна, а Шахтар завдав лише одного удар в напрямку цілі. Тоді як другий тайм донеччани почали ударно.

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Вже через чотири хвилини після повернення з роздягалень Шахтар реалізував кутовий. Соломон навісив, Кривцов підсік м'яч на дальню стійку, а Степаненко відірвався від опікуна і розстріляв ворота Сидоренко.

Подальша гра показала, що Де Дзербі має намір здобути перемогу у звітному матчі малою кров'ю. Шахтар володів ініціативою, але не сильно прагнув розвинути свою перевагу. До того ж у Металіста не виходило самим створювати моменти.

Забити все ж вдалося. Марлос красивим пасом знайшов у чужому майданчику Матвієнка, той скинув на вільного Траоре, який легко переграв Сидоренка. Харків'яни зуміли відповісти лише небезпечним моментом Ткачука після невдалого виходу Трубіна. Євген пробив з трьох метрів вище порожніх воріт!

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Таким чином Шахтар набирає 9 очок і наздоганяє Динамо в турнірній таблиці. У наступному турі донеччани зіграють в гостях з Чорноморцем, тоді як на Металіст очікує виїзд до Ворскли.

Шахтар – Металіст-1925 2:0

Голи: Степаненко, 49, Траоре, 81

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі (Матвієнко, 46) – Степаненко, Майкон (Маркос Антоніо, 53), Судаков (Алан Патрік, 46) – Соломон, Траоре (Сікан. 83), Тете (Марлос, 69).

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Металіст-1925: Сидоренко – Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Голодюк (Задерака, 82) – Протасов (Дмитренко, 82), Ременюк (Савін, 85), Батюшин (Кравченко, 87) – Фабіньо (Марлісон, 82).

Попередження: Марлон, Кривцов – Западня, Ременюк, Шершень, Батюшин.

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